„Ziua de vest” a descoperit SOLUȚIA FRITZ împotriva frigului din apartamente Pentru ca are un nou nascut, Dominic Fritz, primarul userist al Timișoarei, fuge dintr-un apartament de bloc, incalzit de la rețeaua de stat, intr-o vila de 300.000 de euro. Ziarul “ Ziua de vest ” a dezvaluit ieri ca edilul, proaspat casatorit cu o chinezoaica, se muta in casa noua, pe strada Eneas, intr-o vila incalzita cu gaz. Asta in timp ce zeci de mii de timișorenii abonați la Colterm risca sa ramana fara caldura și fara apa calda peste iarna, E.On anunțand ca pe 25 octombrie va opri livrarile de gaz catre compania locala de termoficare, mai spune ziarul local. COLTERM este o companie municipala,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

