- Jandarmeria Maramureș s-a alaturat astazi activitații de Curatenie Naționala raspunzand prezent invitației de a participa la acțiunile de igienizare desfașurate in intreg județul Maramureș. Jandarmii maramureșeni, alaturi de copii, cadre didactice și reprezentanți ai altor instituții, au luat la pas…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis inca un con, de data aceasta COD PORTOCALIU, pentru mai multe zone din Maramures, pana la ora 11:30. Afectate localitatile Cavnic, Suciu de Sus, Cupșeni, Cernești, Lapuș, Baiuț, Desești, Groșii Țibleșului. Se vor semnala averse torențiale care vor acumula…

- Hora de la Prislop nu a fost lipsita de incidente. In chiar prima zi, noaptea tarziu, a avut loc un scandal, insa nici ziua a doua nu a dus lipsa de incidente, fiind nevoie de intervenția jandarmilor. „In data de 20 august a.c., in timp ce asigurau masurile de ordine publica la evenimentul „Hora la…

- Joi, 17 august, la ora 17.00, Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizata prin apel 112 despre faptul ca pe terasa unui local din municipiu, strada Piața Libertații, s-ar fi produs un scandal. ”In urma deplasarii la fața locului a mai multor echipaje de ordine publica și din primele verificari efectuate,…

- Pentru a petrece un sfarșit de saptamana in siguranța, jandarmii maramureșeni vor fi prezenți in spațiul public, la evenimentele care se vor desfașura pe raza județului nostru. Seria misiunilor de asigurare a liniștii și ordinii publice din acest sfarșit de saptamana incepe cu ,,Festivalul de Jazz”…

- Olimpiada Internaționala de Chimie, care are loc in perioada 16 – 25 iulie 2023, in Zurich, Elveția, aduce noi premii pentru Romania, transmite Ministerul Educației. Este vorba despre urmatorii: Ristache Vlad Gabriel, Colegiul Național de Informatica „Tudor Vianu” București, medalie de aur Rascarachi…

- O analiza a celor de la economica.net arata ca in județ avem sute de profesori care și-au declarat la ANAF veniturile obținute din meditații. Cei mai mulți profesori care și-au declarat veniturile la Finanțe sunt din București și Cluj. Datele sunt valabile pentru anul 2021. Potrivit economica.net ,…

- Camera Deputaților a adoptat astazi propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (L60/2023), inițiat de parlamentarii PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, Calin Bota și Florin Alexe. Dupa promulgarea legii, persoanele care au locuit…