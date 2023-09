Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de condoleanțe, dupa decesul scriitorului Ion Druța. „Il vom reciti cu drag și ii vom privi spectacolele cu multa emoție și de azi inainte”, a scris președinta.

- Ministrul desemnat al finanțelor, Petru Rotaru, va depune joi, 28 sepetembrie, juramantul de investire in funcție. Evenimentul va incepe la ora 15:00, in prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, scrie Realitatea.md . Petru Rotaru a activat in domeniul financiar fiscal incepand 2006, atat…

- Deputații au ținut un moment de reculegere in memoria primului Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, la ședința plenara de joi, 21 septembrie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat ca Mircea Snegur a trait in vremuri istorice și a avut un rol esențial in promovarea independenței,…

- In semn de profunda tristețe cauzata de decesul primului Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, susținator activ al mișcarii de renaștere naționala, demnitar care a avut un rol esențial in promovarea independenței, libertații și suveranitații țarii noastre, președintele Maia Sandu a semnat…

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Mircea Snegur, primul președinte al Republicii Moldova, s-a stins din viața la varsta de 83 de ani, in noaptea de miercuri spre joi, potrivit Ziarul de Garda, transmite G4Media.ro. Radio Moldova spune despre Snegur ca a fost principalul susținator al proiectului de lege…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a decretat marți, 4 iulie, zi de doliu național, in semn de comemorare a victimelor de la Aeroportul Chișinau, transmite MOLDPRES . De asemenea, șefa statului Maia Sandu a semnat și un decret prin care se confera post-mortem Medalia „Meritul Militar” lui Igor…

