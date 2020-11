Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit raportarii oficiale a Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore in județul Suceava s-a inregistrat o ușoara scadere a numarului de cazuri noi de Covid-19. De marți și pana miercuri, in județul Suceava au fost raportate 175 de noi imbolnaviri. La raportarea de marți au fost 182…

- Autoritațile din Austria au raportat, miercuri, peste 6.200 de infecții cu coronavirus care au a depașit nivelul critic stabilit de guvern și au stabilit un nou record inregistrat in 24 de ore. Guvernul austriac desemnase anterior 6.000 de cazuri pe zi ca fiind nivelul critic la care limitele capacitaților…

- Județul Dambovița inregistreaza record negru dupa record negru. 211 cazuri noi de COVID-19 și 11 decese in ultimele 24 de ore The post ALARMANT! Dambovița a inregistrat 11 decese COVID-19 din cele 99 la nivel național in ultimele 24 de ore first appeared on Partener TV .

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, marti, la 217.216 cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 4.724 noi imbolnaviri din 28.876 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 6.574 de decese, din care 104 in ultimele 24 de ore.…

- Romania stabilește un nou record negru al cazurilor zilnice de coronavirus: 4.902. In 24 de ore s-au inregistrat 98 de decese la nivel național. Timișul are, de asemenea, un numar record de cazuri de coronavirus: 205!

- Ziarul Unirea Creștere RECORD la nivel mondial a cazurilor de COVID-19: Peste 2,2 milioane de cazuri noi și 39.000 de decese. America, cea mai afectata Creștere RECORD la nivel mondial a cazurilor de COVID-19: Peste 2,2 milioane de cazuri noi și 39.000 de decese. America, cea mai afectata Numarul persoanelor…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in lume in ultima saptamana a crescut cu un record de 2,2 milioane. Aceste date sunt conținute in buletinul saptamanal al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), publicat in noaptea de 13 octombrie.Citește și: VIDEO - Emanuel Ungureanu și-a…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.053 de cazuri noi, din 22.320 de teste efectuate. Alte 60 de persoane au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, un nou record de decese in Romania. De asemenea, la Terapie Intesiva sunt internate 522 de pacienți, cel mai mare numar de la inceputul pandemiei.