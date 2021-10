Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 661 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.312 teste efectuate (din care 669 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (333), Giroc (40), Dumbravița (35), Lugoj…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 727 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.872 teste efectuate (din care 1.401 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (362), Lugoj (51), Moșnița Noua (34)…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 557 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 4.684 teste efectuate (din care 1.818 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (247), Lugoj (41), Giroc (28), Moșnița…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 294 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.679 teste efectuate (din care 1.051 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (165), Sanmihaiu Roman (19), Giroc (17),…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 376 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 4.046 teste efectuate (din care 1.359 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (192), Lugoj (20), Moșnița Noua (15),…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 481 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.339 teste efectuate (din care 1.358 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (271), Lugoj (25), Giroc (13), Moșnița…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 285 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.332 teste efectuate (din care 465 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (173), Moșnița Noua (14), Dumbravița…

- Totodata, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 50 de noi cazuri de COVID-19, din care unul este din randul cadrelor medicale.Din cei 50 de noi infectati, 16 sunt in Timisoara, cate patru in Lugoj, Giroc si Sacalaz, cate trei sunt in Ghiroda, Denta si Mosnita Noua, doua in Dumbravita si cate unul…