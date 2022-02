Ziua Brâncuși – Ziua Culturii Naționale, celebrată și la Timișoara Ca in fiecare an, asociația culturala Arte-Factum invita timișorenii sambata, 19 februarie, la expoziția de o ora prin care e celebrata Ziua Brancuși – Ziua Culturii Naționale. Evenimentul va fi marcat de prezentarea etnosculpturilor realizate de artistul Mihai C. Donici și de buchetul de ghiocei așezat in fiecare an de un anonim pe soclul statuii, […] Articolul Ziua Brancuși – Ziua Culturii Naționale, celebrata și la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

