Ziua 5 de grevă la STB: Doar o cincime din vehicule au ieșit pe traseu Pe strazile din Capitala circula luni doar o cincime din vehiculele Societații de Tranport București (STB) programate sa iasa pe traseu, șoferii continunand așadar cu a cincea zi de greva. UPDATE 07.00 Un numar de 148 de vehicule din totalul de 697 programate se aflau pe traseu luni dimineața, la ora 7, astfel: 67 de tramvaie din 151 programate, 62 de troleibuze din 86 programate și 19 autobuze din 460 programate. Știrea inițiala: Un numar de 103 vehicule din totalul de 521 erau pe traseu luni dimineața, la ora 06.00, in a cincea zi de greva a angajaților de la Societatea de Transport București,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Șoferii STB care nu ies pe traseu risca desfacerea contractului de munca" FOTO: stbsa.ro Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a atras atentia, sâmbata, ca soferii Societatii de Transport Bucuresti care nu ies pe traseu risca desfacerea contractului de munca. "Exista,…

- Greva declansata de sindicalistii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si vineri, soferii refuzand sa scoata pe traseu autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, desi tribunalul Bucuresti a suspendat joi greva si a decis reluarea imediata a activitatii in transportul public din Capitala. Seful…

- Greva declansata de sindicalistii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si vineri, soferii refuzand sa scoata pe traseu autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, desi tribunalul Bucuresti a suspendat joi greva si a decis reluarea imediata a activitatii in transportul public din Capitala. Seful…

- Greva declansata de sindicalistii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si vineri, soferii refuzand sa scoata pe traseu autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, desi tribunalul Bucuresti a suspendat joi greva si a decis reluarea imediata a activitatii in transportul public din Capitala. Seful…

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele nu au ieșit pe traseu nici vineri dimineața in București, pentru a doua zi consecutiv, deși acțiunea a fost declarata ilegala de catre Tribunal. Primarul general, Nicușor Dan, se afla la sediul Societații de Transport București de la 6 dimineața, discutand cu conducerea…

- Societatea de Transport București anunța ca este posibil ca greva de joi sa se prelungeasca și vineri dupa ce șoferii refuza sa iasa pe traseu, la presunea sindicaliștilor. STB le-a cerut public angajaților sa respecte decizia Tribunalului de suspendare a grevei și i-a amenințat cu „dosare penale”."Ca…

- Circulația in Capitala este grav afectata de greva salariaților de la Societatea de Transport Bucuresti (STB), in condițiile in care peste 1.400 de mijloace de transport (autobuze, tramvaie, troleibuze) nu au ieșit pe traseu. Taximetriștii, in schimb, s-au mobilizat la maximum pentru a asigura transportul…