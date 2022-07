ZILELE Bistriței: Concert Carla’s Dreams, astă-seară pe pietonalul Liviu Rebreanu. Poezia la Bistrița, cu Tatiana Țîbuleac Astazi, 16 iulie, se implinesc 758 de ani de la prima atestare documentara a orașului. Primaria Bistrița și Centrul Cultural Municipal va așteapta și azi, sa sarbatoriți Zilele Bistriței pe pietonalul Liviu Rebreanu, participand la concertele serii, intrecerile sportive și evenimentele culturale speciale. Evenimentele programate de Zilele Bistriței debuteaza azi cu un Curs de scriere creativa pentru liceeni, la Palatul Culturii. Invitat: Radu Vancu De la ora 11.00, in Padurea Schulerwald – Fii activ, ramai sanatos 11:00-17:00 Volei, baschet, badminton, tenis de masa, aerobic Rangers of thr North in… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

