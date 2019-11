Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu vor beneficia de o minivacanța la sfarșitul lunii noiembrie, intrucat zilele libere de Sfantul Andrei și de Ziua Naționala vor pica in weekend. Astfel, salariații care au program normal vor avea liber doar in decembrie, in prima și in a doua zi de Craciun.

- Românii vor avea 15 zile libere în anul 2020, sarbatori legale, dintre care 11 vor pica în timpul zilelor lucratoare. Începutul de an debuteaza cu o pauza: zilele de 1 și 2 ianuarie sunt libere.

- ZILE LIBERE 2019. Vesti proaste pentru romani. Vezi ce se intampla cu minivacanta din noiembrie Avand in vedere ca anul acesta, zilele de 30 noiembrie (Sfantul Andrei) și 1 decembrie (Ziua Naționala a Romania), declarate zile libere și figurand ca atare in Codul Muncii, pica in weekend, de ele vor beneficia…

- Primele zile libere din 2020 sunt pe 1 și 2 ianuarie. Daca Guvernul va hotari ca vineri, 3 ianuarie, sa fie zi libera, romanii se vor bucura de o minivacanța de 5 zile chiar dupa Revelion. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Zile libere in 2020. Romanii vor avea 15 zile libere in anul 2020, sarbatori legale, dintre care 11 vor pica in timpul zilelor lucratoare. Astfel, primele zile libere din 2020 sunt pe 1 și 2 ianuarie. Daca Guvernul va hotari ca vineri, 3 ianuarie, sa fie zi libera, romanii se vor bucura de o minivacanța…

- In prezent, salariatii romani se bucura de 15 zile libere legale anual, conform Codului Muncii. Insa, din nefericire pentru acestia, de multe ori sarbatorile legale coincid cu zilele de weekend, in care angajatii sunt, oricum, liberi. Un proiect de lege prevede ca, in acest caz, angajatii sa primeasca…

- ZILE LIBERE 2019. Calendar sarbatori legale. Iata ce zile libere legale mai sunt anul acesta: 30 noiembrie - Sfantul Andrei 1 decembrie - Ziua Marii Uniri 25 decembrie - Craciun 26 decembrie - Craciun ZILE LIBERE 2019. Calendar sarbatori legale. Vestea proasta…

- Dupa minivacanța din perioada 15-18 august, mai sunt 4 zile in sunt sarbatori recunoscute de Codul Muncii. Sfantul Andrei și Ziua Naționala pica insa in weekend, astfel ca urmatoarea minivacanța va fi de Craciun. In acest an, bugetarii s-au putut bucura de mai multe minivacanțe, printre care cele 6…