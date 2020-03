Ziarul Financiar: „Iohannis şi PNL v-au lăsat să vă descurcaţi singuri, în timp ce se joacă de-a guvernarea” Vânzarile se prabusesc, hotelurile si restaurantele sunt goale, micii antreprenori români simt ca vine falimentul, cladirile de birouri sunt goale, angajatii fiind trimisi acasa. Bursa s-a prabusit. În loc sa vina cu un pachet de masuri economice pentru criza ce va urma, Iohannis si PNL se joaca în continuare de-a guvernarea.

Florin Cîtu nu are nicio vina. El a fost propus de Iohannis sa fie premier în ideea ca va pica la vot în Parlament si se vor face alegeri anticipate.

Dintr-o data a venit coronavirus, iar Cîtu… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Maine are loc in Parlament ședința in care premierul desemnat Florin Cițu cere votul de investire a unui nou Guvern. ”Guvernul propus nu este un guvern care sa merite sa fie votat, este un guvern slab, cu un premier catastrofal. Dar in egala masura este evident ca Romania se afla intr-o situație excepționala…

- "Avem de-a face cu o propunere care, din punctul meu de vedere, neserioasa, in persoana domnului Cițu. Domnul Cițu nu se ridica la nivelul de a fi o propunere serioasa de prim-ministru al Romaniei. Din 25 de ordonanțe am ințeles ca s-a uitat cea cu doua miliarde de euro. S-au intors la evazioniști…

- Vicepresedintele Pro Romania Adrian Tutuianu a apreciat vineri ca PNL doreste cu orice pret alegeri anticipate, in conditiile in care premierul desemnat Florin Citu nu a modificat lista ministrilor si programul de guvernare. "Prima concluzie este ca domnul Citu a fost desemnat la functia de prim-ministru…

- Consilierul prezidential Mihaela Ciochina a sustinut luni, la Curtea Constitutionala, ca prin desemnarea lui Ludovic Orban ca premier nu s-a creat niciun blocaj al activitatii Parlamentului. "Nu exista un blocaj la nivelul activitatii Parlamentului, cata vreme mecanismul efectiv de autoreglare a…

- România a facut pasi importanti si are potentialul sa devina lider regional, a afirmat vineri ambasadorul Statelor Unite, Adrian Zuckerman, într-o vizita la fabrica Ford de la Craiova. „Însa pentru a valorifica acel potential, mai este nevoie de munca. Va fi…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD interimar Marcel Ciolacu a criticat, miercuri, Guvernul Orban. "Va asigur ca vom repara acest abuz democratic asupra Parlamentului si a statului de drept. Nici nu stiti cat de mic incepeti sa fiti", i-a transmis Marcel Ciolacu premierului Ludovic Orban.…

- Indiferent ce solutii da CCR in ceea ce priveste pozitia lui Teodor Melescanu in fruntea Senatului, indiferent de cine va reusi sa obtina o functie vacanta, ceea ce ramane esential este clarificarea programelor de guvernare. Ce fel de stat vrea Romania? Unul de stanga, asa cum s-a profilat de-a lungul…

- Deputatul PSD București, Aida Caruceru a declarat ca acțiunile liberalilor denota faptul ca PNL este intruchiparea “foamei de putere și a inconsecvenței politice” in condițiile in care partidul care guverneaza acum Romania fie solicita organizarea de alegeri anticipate, pentru a avea majoritate confortabila…