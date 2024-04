Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a Hidroelectrica, condusa de Karoly Borbely, președinte al directoratului societații, participa la vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, care are loc in perioada 17-19 aprilie 2024.

- Piața de capital din Romania și-a continuat trendul ascendent in primul trimestru, dupa un 2023 care poate fi considerat istoric avand in vedere listarea celei mai mari companii din Romania – Hidroelectrica, potrivit unei analize publicate de brokerul de investiții Tradeville. Acțiunile Hidrolelectrica…

- Subscrierile se refera la achizitiile de unitati de fonduri de actiuni, de la administratori precum Erste, BT Asset Management, BRD AM, Raiffeisen, cat si unitati ale ETF-ului Patria Tradeville listat la bursa locala, noteaza Ziarul Financiar, citat de Mediafax. Fondurile mutuale de actiuni, prin…

- Reapar informatiile privind iesirea greilor din energie. De data aceasta, nemtii de la E.ON analizeaza un exit. “Se uita la zona de furnizare. Deja au un consultant financiar. Interesati ar fi o asociare intre Romgaz si Hidroelectrica, dar si ENGIE”. In 2022, odata cu izbucnirea razboiului din Ucraina…

- ”Piata de capital din Romania a inceput anul 2024 cu noi recorduri in ceea ce priveste capitalizarea companiilor listate si nivelul indicelui principal BET si a continuat astfel dinamica pozitiva din anul precedent, caracterizat de performante record pe multiple paliere. Astfel, pe parcursul lunii ianuarie,…

- BET, benchmark-ul Bursei de Valori Bucuresti, a crescut vineri,2 februarie 2024 cu 0,1% la 15.640,7 puncte, inregistrat a cincea sedinta consecutiva pe plus. Astfel, fata de nivelul de vinerea trecuta, BET s-a apreciat cu 3,4%.Cele mai ridicate randamente din BET au fost inregistrate astazi de Aquila…

- Statul roman risca sa piarda controlul la Hidroelectrica din cauza listarii la bursa impusa in PNRR. Pericolul survine dupa ce, Citigroup și Morgan Stanley au retrogradat succesiv Hidroelectrica, fapt ce a condus la scaderea pretului actiunilor companiei energetice. Ca atare, exista riscul iminent ca…