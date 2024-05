Premierul Marcel Ciolacu aduce acuzații dure guvernarii anterioare conduse de Florin Cițu, afirmand ca nivelul ridicat al datoriei publice este rezultatul politicii sale financiare. Premierul Marcel Ciolacu atribuie nivelul ridicat al datoriei publice guvernarii lui Cițu, susținand ca acesta a condus la un nivel de imprumuturi de 200 de miliarde de lei. In cadrul unei […] The post Ciolacu da vina pe guvernarea Cițu pentru nivelul uriaș al datoriei publice appeared first on Puterea.ro .