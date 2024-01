Stiri pe aceeasi tema

- Doliu la Hollywood! Actorul american Ryan O’Neal, cunoscut pentru rolurile din filmele lui Stanley Kubrick, „Love Story” si „Barry Lyndon”, a incetat, vineri, din viata. O’Neal avea 82 de ani, iar vestea morții sale a fost data chiar de fiul sau pe rețelele de socializare. Citește și: Cunoscut hairstylist…

- Ryan O’Neal a murit vineri, a anunțat fiul sau Patrick O’Neal, comentator sportiv la Bally Sports West din Los Angeles, pe Instagram, informeaza alephnews.ro.El fusese diagnosticat cu leucemie cronica in 2001 și cu cancer de prostata in 2012. Actorul avea 82 de ani. O’Neal a dat startul unei…

- Pamela Anderson a fost ofertata de Codin Maticiuc pentru a aparea in filmului lui, in „Miami Bici 2”, care apare maine in toate cinematografele din Romania. Ea a refuzat, iar Danny Trejo e vedeta in pelicula romaneasca, care a fost filmata in Romania, dar in America. Invitat in podcastul lui Catalin…

- Un actor celebru din filmul Rambo a murit la 86 de aniActorul grec Spiros Focas, un obișnuit al filmelor de la Hollywood și din Italia, care a jucat rolul personajului negativ din Rambo 3, a murit vineri la varsta de 86 de ani, a anunțat familia sa.Focas a murit intr-un spital din Atena, a precizat…

- Tyler Christopher, cunoscut pentru rolul sau ca Nikolas Cassadine din „General Hospital”, a murit. Avea 50 de ani. Coprotagonistul lui Christopher, Maurice Benard, a anunțat informația pe Instagram marți seara, scriind: „Tyler a murit in aceasta dimineața in urma unui eveniment cardiac in apartamentul…

- Succesul filmului l-a transformat aproape peste noapte intr-una din cele mai cunoscute figuri de la Hollywood. A jucat in peste 100 de filme, a fost casatorit de patru ori, a devenit un megastar al primei jumatați de secol. Popularitatea imensa l-a facut sa se identifice cu "Dracula", insa a murit sarac.Adevarul…

- Burt Young, actorul cunoscut pentru rolul lui Paulie Pennino in seria de filme „Rocky”, pentru care a primit și o nominalizare la Premiile Oscar, a murit la varsta de 83 de ani, pe 8 octombrie, potrivit protv.ro

- Actorul american Burt Young, nominalizat la Oscar pentru rolul cumnatului protagonistului interpretat de Sylvester Stallone in seria de filme ''Rocky'', a murit la varsta de 83 de ani, a anuntat miercuri managerul acestuia, potrivit Reuters. Decesul lui Burt Young, care a avut loc pe 8 octombrie…