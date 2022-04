Stiri pe aceeasi tema

- Joia Mare din Saptamana Patimilor este foarte insemnata. Se mai numeste Joia Neagra sau Joimarita. Femeile vopsesc oua iar cine doarme in aceasta zi e considerat lenes. Tot acum, se face bors care tine tot anul, nu se mai mananca urzici, se fac focuri din vreascuri pentru morti si copiii umbla prin…

- Joia Mare, se mai numește Joia Neagra sau Joia Patimilor. Pentru crestinii ortodocsi diseara va avea loc Denia celor 12 Evanghelii, care aminteste de momentul in care Iisus a spalat picioarele ucenicilor sai.

- Paște 2022. Joia Mare: semnificatie, traditii si obiceiuri. Ce nu ai voie sa faci in Joia Patimilor Joia Mare, care se mai numește Joia Neagra sau Joia Patimilor, e o zi importanta pentru crestinii ortodocsi. Atunci are loc Denia celor 12 Evanghelii, care aminteste de momentul in care Iisus a spalat…

- 20. 04. 2022 – Miercuri Ora 17,oo – Denie Ora 22,oo – Miezonoptica 21. 04. 2022 – Joia Mare Ora 7,oo; Ceasurile si Liturghia Sfantului Vasile cel Mare unita cu Vecernia Orele 17,oo; Denia celor 12 Evanghelii Orele 22,oo; Miezonoptica 22. 04. 2022 – Vinerea Mare Ora 7,oo; Ceasurile Imparatesti si Vecernia.…

- A doua zi din Saptamana Patimilor ne aduce in atenție doua Pilde despre mințile luminate și despre calea pe care-o vor gasi cei ce nu sunt leneși și ințeleg adevaratele Post-ul Sfanta și Marea Marți; Pilda celor 10 fecioare și Pilda Talanților apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Saptamana Patimilor este perioada cuprinsa intre Florii si Sambata Mare inclusiv. In aceasta saptamana se postește aspru, iar doua alimente, chiar daca sunt de post, trebuie evitate. In Saptamana Mare postul este mai aspru. Luni, marți și miercuri se mananca o singura data pe zi, seara, paine și apa.…

