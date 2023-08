Zi neagră pe litoral: Trei persoane au murit înecate, iar alte două au ajuns la spital Dupa ce s-au aventurat in mare, trei persoane au murit inecate, iar alte doua persoane au ajuns in stare grava la spital. Turistii din zona au ajutat la salvarea lor. Acțiunea de salvare a fost declanșata de catre oamenii care au format un lanț uman, aceștia au solicitat ajutorul autoritaților in cazul a cinci persoane care se aflau in pericol de inec. Dupa aducerea la mal a acestora, pentru trei persoane a fost declarat decesul dupa aproape o ora de manevre de resuscitare. Alte doua persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Lanțul tragediilor a fost sumbru in aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

