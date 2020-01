Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare, astazi, in viata Adrianei Iliescu. Cea mai varstnica mama din Romania are un motiv bine intemeiat, asta pentru ca astazi este ziua de nastere a fiicei sale. Eliza implineste 15 ani, iar mama ei este cum nu se poate mai mandra de ea.

- Adrian Mutu, fost jucator important al echipei naționale, a implinit astazi 41 de ani. Cadoul a venit mai devreme: „Briliantul” urmeaza sa fie instalat la naționala U21. Anul trecut, in ziua in care a schimbat prefixul, Adrian Mutu a acordat un interviu amplu Gazetei Sporturilor, in care a povestit…

- Bucurie mare pentru fanii Mireasa pentru fiul meu, la inceput de an. Alexandra si Dragos, doi dintre cei mai apreciati fosti concurenti, au devenit parinti pentru a doua oara. Frumoasa veste a fost data de fani, pe un grup dedicat emisiunii.

- Ionela și Teodor sunt unul dintre cele mai frumoase și cunoscute cupluri care s-au format in casa "Mireasa pentru fiul meu". Cei doi sunt mereu in atenția fanilor, mai ales cu ocazia sarbatorilor de Craciun.

- Teodor si Ionela de la Mireasa pentru fiul meu traiesc cea mai frumoasa perioada din viata lor. Cea mai puternica dorinta, aceea de a deveni parinti, li s-a indeplinit in aceasta toamna, cand fiul lor a venit pe lume.

- Andrei si Cristina, poate unul dintre cele mai sustinute cupluri ale show-ului "Mireasa pentru fiul meu" au implinit de curand 6 ani de relatie. Cu toate ca nu totul a fost roz si au mai existat situatii dificile, iubirea celor doi a rezistat de-a lungul anilor, fanii fiind in extaz.

- Bucurie mare pentru fanii Mireasa pentru fiul meu. Una dintre cele mai iubite foste concurente s-a casatorit cu alesul inimii ei. Frumoasa veste a fost impartasita de aceasta cu prietenii sai virtuali.

- Vasilica Ceterașu este un cunoscut cantareț de la noi, datorita talentului pe care il are. Pe langa acesta, tanarul se lauda cu o familie la care a visat dintotdeauna. El și soția lui au o fiica pentru care acum au pregatit o mare surpriza.