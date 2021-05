Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500.000 de doze de vaccin Pfizer BioNTech ajung, luni, in Romania, anunța Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit CNCAV, 511.290 de doze vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.…

- Cei peste 600 de militari romani din Afganistan se intorc acasa. Procesul de retragere a fortelor aliate incepe din 1 mai. Aliatii din cadrul NATO si-au anuntat, miercuri, decizia de a incepe retragerea fortelor angajate in misiunea din Afganistan de la 1 mai pentru a o finaliza “in cateva luni”, potrivit…

- Fostul premier Mihai Tudose, actual europarlamentar PSD, publica un clasament realizat de Financial Times, in care țara noastra este pe locul 10 la capitolul ”mortalitate in exces”. ”Cauza decesului: incompetența guvernamentala”, mai scrie Mihai Tudose. “A aparut un “clasament” trist realizat de Financial…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare a anunțat, duminica seara, la Antena 3, ca Romania va primi in luna martie 2,6 milioane de doze de vaccin produse de Pfizer, Moderna și AstraZeneca. Pfizer-BioNTech va livra catre țara noastra 1,2 milioane de doze, 230.000 de…

- La un an de la debutul pandemiei de COVID in Romania, fostul ministrul al Sanatatii, Nelu Tataru, a vorbit in exclusivitate la Antena 3 despre cum a facut fata presiunii sistemul medical intr-un an plin de provocari: “Stiam ce sistem medical avem, stiam ca nu vom rezista”. “Imi aduc acum aminte de lungile…

- Transgaz a anuntat, luni a, incetarea contractului cu Gazprom Export, care privea transportul gazelor naturale prin conducta de tranzit T3 pe teritoriul Romaniei catre terte tari. Acesta era valabil pana la data de 31.12.2023. Ințelegerea intre copania romaneasca și cea ruseasca era valabila inca din…

- 15 plangeri penale au fost depuse dupa moartea tot atator pacienți din secțiile COVID-19 de la Spitalul Județean Arad. Rudele reclama faptul ca bolnavii nu au primit tratamentul potrivit, relateaza Antena 3. Mai mult, aparținatorii susțin ca pe foile de observație ar fi fost trecute tratamente dupa…

- Pandemia exacerbeaza traficul de persoane. 40 de migranți au fost descoperiți ascunși printre marfurile unor TIR-uri care urmau sa ajunga in Vestul Europei, prin Romania. Automarfarele erau conduse de șoferi romani și bulgari, a caror implicare in rețele internaționale de trafic de migranți a fost documentata…