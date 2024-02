Stiri pe aceeasi tema

- Michelle O'Neill a devenit sambata oficial prima republicana, favorabila unificarii cu Irlanda, care conduce guvernul nord-irlandez, o schimbare istorica in aceasta provincie din Regatul Unit, cu un trecut marcat de trei decenii de conflict sangeros, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- „Acuma, eu m-am obisnuit, sunt vaccinat in functii din acestea publice sa stiu ca atunci cand e bine, inauguram, de exemplu cate un lot de autostrada, e un intreg alai si de colegi de la PSD, si de colegi de la PNL. Sigur, cand sunt probleme, de asemenea m-am obisnuit, cand te uiti in spate, nu prea…

- Cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film de la Berlin se va deschide in culorile Irlandei, cu o drama despre tratamentul aplicat femeilor in institutiile catolice din aceasta tara, in care joaca Cillian Murphy ("Oppenheimer"), au anuntat joi organizatorii, potrivit news.ro.Realizat de regizorul…

- Politia irlandeza a anuntat miercuri deschiderea unei anchete pentru trafic de persoane dupa descoperirea a 14 migranti intr-un container frigorific care a sosit luni cu feribotul in portul Rosslare (sud-estul Irlandei), noteaza AFP, citat de Agerpres.Agentii politiei irlandeze au fost "avertizati…

- Ucrainenii care cer azil in Irlanda trebuie sa doarma pe strazi dupa ce guvernul de la Dublin a anunțat ca s-a incheiat cazarea gratuita pentru ei. Acest lucru este relatat de Financial Times. Departamentul de Integrare al Irlandei a emis o declarație in care subliniaza ca țara nu mai poate oferi un…

- Federatia irlandeza de fotbal (FAI) a anuntat miercuri seara ca a decis sa renunte la serviciile selectionerului Stephen Kenny, dupa ratarea calificarii la EURO 2024, informeaza AFP.Kenny (52 de ani), a fost numit in functie in aprilie 2020 si a condus intreaga campanie a Irlandei in vederea calificarii…