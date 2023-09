Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan are o familie frumoasa, in care noul ei iubit se pare ca s-a integrat perfect. Victor Cornea are o cariera care ii ocupa mult timp, insa gasește mereu ocazia sa le fie alaturi persoanelor dragi. Iata cat de apropiata este relația dintre el și fetițele Andreei Balan și cum iși petrec timpul…

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Inimioara și iubitul ei s-au casatorit, cei doi au plecat in luna de miere. Fosta concurenta și cel care i-a devenit soț sunt mai fericiți ca niciodata, drept dovada fiind ipostazele tandre in care s-au afișat.

- Victor Cornea este un barbat implinit alaturi de Andreea Balan, iar asta reiese din postarile pe care el le face pe rețelele sale personale de socializare. Jurata de la Te cunosc de undeva il face foarte fericit pe iubitul ei, iar relația lor devine din ce in ce mai serioasa. Iata ce imagine speciala…

- De cand și-a facut publica relația cu jucatorul de tenis, cantareața nu se mai ascunde și iși exprima sentimentele de iubire cu fiecare ocazie. Iata ce cuvinte cu subințeles a transmis Andreea Balan pe contul personal de Instagram!

- Andreea Balan, in varsta de 39 de ani, a publicat pe contul de Instagram, noi imagini in care apare alaturi de Victor Vlad Cornea, iubitul ei. Se pare ca artista și-a gasit in sfarșit fericirea alaturi de alt barbat, dupa divorțul de George Burcea.In noile imagini de pe Instagram, Andreea și iubitul…

- Andreea Balan și Victor Cornea radiaza de fericire unul in preajma celuilalt. Cei doi indragostiți s-au afișat in ipostaze tandre pe o rețea de socializare. Ce imagini emoționante a postat jurata de la Te cunosc de undeva. Iata dovada clara ca se simte implinita alaturi de noul ei partener.

- Andreea Balan și Victor Cornea traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar de puțin timp nu se mai ascund și se afișeaza impreuna. Cei doi indragosiți s-au dus impreuna pe terenul de tenis, iar cantareața a filmat totul de acolo. Jurata de la Te cunosc de undeva ia lecții de tenis de la iubitul ei,…