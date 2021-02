Stiri pe aceeasi tema

- De mai bine de o luna de zile Alex Bodi se afla in arest la domiciliu la vila sa din Tunari, acolo unde locuiește impreuna cu Daria Radionova! Afaceristul a stat mai mult de 30 de zile in spatele gratiilor, dupa care a fost trimis acasa! Ce mesaj emoționant a primit fostul Biancai Dragușanu de la parinți!

- Astazi a fost o zi decisiva pentru Alex Bodi! Afaceristul s-a prezentat in fața judeacatorilor pentru a se lua o noua decizie in cazul sau! Iata ca fostul iubit al Biancai Dragușanu va ramane in continuare in arest la domiciliu!

- Dupa scandaloasa desparțire de Alex Bodi, Bianca Dragușanu și-a luat o vacanța de lux, in Dubai, loc unde și-a petrecut și noaptea de Revelion. Focoasa blondina s-a fotografiat in tot felul de ipostaze: ba la plaja, ba la piscina, ba in cluburi de fițe, aratand ca este foarte fericita. Nu ne-am fi imaginat…

- Soarele nu pare sa vina pe strada lui Alex Bodi nici la inceputului lui 2021. Ce se intampla acum cu celebrul fost soț al Biancai Dragușanu? Afaceristul a primit o noua lovitura. Care a fost decizia procurorilor din aceasta dimineața? Alex Bodi, noua lovitura din partea procurorilor Alex Bodi n-a scapat…

- Alex Bodi se afla in arest la domiciliu, asta dupa judecatorii au decis eliberarea sa din inchisoare, acolo unde afaceristul a stat pentru mai mult de 30 de zile! Chiar daca nu are voie sa mearga la sala, fostul iubit al Biancai Dragușanu nu uita de sport! Cum reușește afaceristul sa se mențina in forma!

- O noua bomba lovește showbiz-ul romanesc! Alex Bodi a fost reținut pentru urmatoarele 24 de ore la sediul DIICOT! Ce acuzații i se aduc fostului soț al Biancai Dragușanu de catre autoritați? Afaceristul a fost saltat de catre mascați in aceasta dimineața, din propria locuința!

- Un cuvant de spus in descinderea anului 2020 a avut și Josip, cunoscut drept șeful lui Alex Bodi! Ce a declarat afaceristul despre fostul iubit al Biancai Dragușanu, dupa ce a ajuns pe mainile autoritaților?

- Azi dimineața, Alexi Bodi, fostul iubit al Biancai Dragușanu, a fost saltat de polițiști in cadrul unei operațiuni efectuate de trupele DIICOT ce s-a desfașurat in nu mai puțin de 28 de județe din Romania și in București, dupa ce s-a aflat ca ar fi fost implicat intr-o rețea de proxenetism. Paparazzii…