Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi profita din plin de timpul pe care il petrece alaturi de aleasa inimii lui, Ema Uta, așa ca ca au mers din nou intr-o vacanța. Iata ce destinație au ales cei doi indragostiți de data aceasta.

- Alex Bodi, lovitura grea pentru Bianca Dragușanu. Celebrul milionar a dat-o in judecata pe fosta soție, aducandu-i acuzații grave acesteia. De ce s-a ajuns la un asemenea proces dificil și cu ce i-ar fi greșit blondina celui care acum se pregatește de nunta cu Ema Uta. Alex Bodi și Bianca Dragușanu…

- Cererea in casatorie a lui Alex Bodi a fost vestea momentului in showbiz! Afaceristul și-a cerut de soție iubita, iar momentul a fost de basm! Insa, puțini sunt cei care știu ca a fost la un pas sa anuleze tot! Iata ce s-a intamplat, dupa ce a ajuns in Maldive!

- Zi importanta pentru Alex Bodi. Afaceristul iși sarbatorește fiica cea mica. Cum este plecat in vacanța, alaturi de Ema Uta, pe care a și cerut-o in casatorie, nu a uitat de acest moment special și a facut publica o imagine alaturi de Selena.

- Ema Uta și Alex Bodi au plecat intr-o noua vacanța intr-o destinație de lux. Cei doi sunt mari iubitori ai locurilor exotice, iar destinația trebuia sa indeplineasca cateva criterii importante pentru ei. Make-up artistul le-a aratat fanilor cateva imagini de vis cu apa de culoare turcoaz din Maldive,…

- Alex Bodi și Ema Uta sunt mai fericiți de la ultima data. Cei doi au plecat in urma cu cateva zile intr-o noua vacanța departe de Romania și au ales o alta destinație fața de cele care sunt la moda in aceasta perioada.

- Alex Bodi i-a cumparat un cadou in valoare de sute de mii de euro Emei Uta. Omul de afaceri a surprins-o pe iubita lui in urma cu doar o seara, de Valentine's Day. Iata ce cadou impresionant i-a cumparat acesta partenerei lui de viața, dar și ce reacția a avut ea in momentul in care a facut gestul iubitului…

- Au fost desparțiți, dar nu a durat mult pana cand și-au dat seama ca le este mai bine impreuna. Alex Bodi și Ema Uta s-au impacat și nu ezita sa se afișeze in ipostaze romantice. Cei doi sunt intr-o vacanța de cateva zile.