- Zi extrem de importanta in familia Marisei Paloma! Iris, fiica vedetei, implinește astazi doi ani. Marisa Paloma a fost cea care a facut public un filmuleț in descrierea caruia a scris cateva cuvinte emoționante pentru minunea din viața ei.

- Este o zi importanta in familia lui Nicole Cherry! Fiica artistei implinește, astazi, doi ani. Anastasia a fost surprinsa cu cadouri și baloane din partea parinților ei in ziua in care iși sarbatorește ziua de naștere. Iata ce mesaj special i-a transmis artista!

- Este zi de sarbatoare in familia Adrianei Bahmuțeanu! Vedeta le celebreaza ziua onomastica fiilor ei și ai lui Silviu Prigoana! Cu aceasta ocazie speciala le-a facut o urare de-a dreptul emoționanta, prin are a exprimat cat de mult ii iubește și ce mult inseamna pentru ea.

- Vedeta tv Andreea Marin recunoaște ca a trecut prin mari emoții, pe perioada in care iubitul ei, Adrian Brancoveanu, consul general in Istrael, la Haifa, s-a aflat in zona de conflict. In exclusivitate pentru Playtech Știri, ea ne-a vorbit, cu mandrie, despre omul drag, care, in sfarșit, a revenit acasa:…

- Elly și Cristian Shonea au format unul dintre cele mai apreciate cupluri pe cand se aflau in casa Mireasa pentru fiul meu, iar cei doi au caștigat sezonul patru. De atunci, au trecut noua ani și par mai fericiți ca niciodata. De curand, au avut un motiv de sarbatoare, caci fosta concurenta a implinit…

- Andreea Marin a mers recent la medic, pentru ca nu se simțea bine, avand probleme de respirație. Vedeta a fost surprinsa de medic, atunci cand acesta i-a spus motivul pentru care are aceste probleme.„Am fost acum cateva luni la medic ca mi se parea ca nu mai respir bine, am zis ca e ceva cu inima, și…

- Devenita celebra grație emisiunii „Surprize, Surprize”, Andreea Marin este o vedeta cunoscuta și indragita de toți romanii. Puțin știu insa ca ”Zana surprizelor” mai are un prenume, pe care il poarta cu mandrie și care are o semnificație aparte pentru ea. Este trecut in buletin. Care este al doilea…

- Liviu Varciu și iubita lui, Anda Calin, au motiv de bucurie, asta pentru fiica lor, Anastasia Maria iși sarbatorește ziua de naștere și a implinit varsta de 6 ani. Liviu Varciu a postat un videoclip cu micuța lor și a scris un mesaj emoționant. Iata cat de mare a crescut mezina familiei!