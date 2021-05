Stiri pe aceeasi tema

- Ilinaz Galyaviev, in virsta de 19 ani, care a organizat atacul armat la școala nr. 175 a recunoscut ca a comis o crima in masa. Despre acest lucru a anunțat miercuri, 12 mai, canalului Telegram Mash Iptash. Potrivit canalului, Galyaviev a declarat forțelor de securitate ca se considera vinovat de uciderea…

- Republica autonoma Tatarstan din cadrul Federatiei Ruse tine miercuri o zi de doliu dupa sangerosul atac cu arma de foc care a avut loc cu o zi inainte intr-o scoala si care a lansat o dezbatere in cadrul puterii ruse privind controlul armelor si folosirea internetului, informeaza AFP. …

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat, marti, revizuirea regulilor care autorizeaza portul de arme in Rusia, dupa atacul sangeros de la scoala din regiunea autonoma Tatarstan, informeaza AFP și Barrons. „Președintele rus a dat un ordin special șefului Garzii Naționale ruse, Viktor Zolotov, pentru…

- In urma impușcaturilor la Kazan in spitalul clinic republican pentru copii din Tatarstan au fost internați 18 copii, șase dintre ei se afla in stare grava, a relatat marți Serviciul de presa al Ministerului Sanatații regional. „In total au fost internați 18 copii. Șase dintre ei se afla in stare extrem…

- Cei care au organizat atacul armat la școala din Kazan au comis atac in timpul lecției, a anunțat postul de televiziune "360", citind o sursa. Potrivit sursei, copiii din interiorul cladirii au primit semnalul de a se ascunde și a se culca la podea, in timp ce se auzeau impușcaturi și o explozie. Ei…

- Doi adolescenti au deschis focul intr-o scoala din orasul Kazan, Rusia, ucigand mai multe persoane. Initial s-a anuntat ca sunt 9 victime: opt elevi si un pedagog, dupa care s-a precizat ca numarul celor morti a ajuns la 11.

- Cel puțin 11 persoane, majoritatea copii, au fost uciși intr-un atac armat la o școala din Rusia. Cei doi atacatori au deschis focul intr-o școala din orașul Kazan, relateaza The Moscow Times care citeaza surse din serviciile de securitate și agenția de stat TASS, conform digi24.ro. Potrivit primelor…

- Bilantul atentatelor cu bomba comise in apropierea unei scoli pentru fete dintr-un cartier din Kabul, populat in majoritate de siiti hazara, s-a ridicat la 50 de morti, a anuntat duminica Ministerul de Interne afgan, relateaza AFP. Purtatorul de cuvant al ministerului, Tareq Arian, a declarat…