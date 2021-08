Zi caniculară, în zona noastră Sambata, ne așteapta o noua zi caniculara. Soarele va rasari la ora 06:25. Cerul va fi mai mult senin. In a doua parte a zilei, cerul va deveni parțial noros, iar la munte posibil sa cada ploi de scurta durata. Indicele de temperatura-umezeala va atinge și chiar depași cele 80 de unitați. Vantul va adia slab spre moderat. Cerul va apune la ora 20:41.Temperaturile minime se vor situa intre 15 și 19 grade, iar cele maxime in jurul valorii de 31 de grade. Duminica, temperaturile vor continua sa creasca. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

