Zi caniculară extremă, în zona noastră Marți, se vor inregistra temperaturi arzatoare pe tot parcursul zilei. Soarele va rasari la ora 06:02. La orele dimineții temperaturile vor fi neobișnuit de ridicate. Valul de caldura și disconfortul termic vor crește semnificativ, in timp ce indicele de temperatura – umezeala va depași pragul critic de 80 de unitați. Vantul va sufla slab și moderat. Soarele va apune la ora 21:07. Minima se va situa in jurul valorii de 16 grade, iar maximele in jurul valori de de 34 de grade, la umbra. Miercuri, temperaturile nocturne vor deveni tropicale. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

