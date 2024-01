Stiri pe aceeasi tema

- Bani de la stat pentru proiecte experimentale demonstrative. Cine poate depune cereri. Fonduri de peste 10 milioane euro Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) a anunțat lansarea competiției pentru instrumentul de finantare „Proiect experimental demonstrativ (PED)”, Bugetul este de…

- Ministerul Sanatatii (MS) prezinta bilantul investitiilor in sanatate pe anul 2023, aratand ca investitiile cumulate conform contractelor de finantare semnate pe parcursul anului ajung la aproximativ 11 miliarde de lei numai din PNRR. Acestea asigura derularea simultana a peste 3.600 de proiecte. ”Pentru…

- Procesatorii romani au depus 49 de proiecte in valoare totala de peste un miliard de euro, in prima sesiune de depunere de proiecte a programului Investalim, a anuntat ministrul Agriculturii, Florin Barbu."Procesatorii romani au depus 49 de proiecte in valoare totala de peste 1 miliard de euro, incluzand…

- Consiliul Județean Botoșani și doua unitați subordonate au depus pentru finanțarea din Fondul pentru Modernizare trei proiecte. Acestea vizeaza realizarea unui parc fotovoltaic și a doua centrale fotovoltaice.

- 21 de localitați vrancene vor primi aproximativ 97 de milioane de lei pentru implementarea unor proiecte de investiții. Este vorba de investiții in sisteme de alimentare cu apa și canalizare. “Premierul Marcel Ciolacu dovedește in permanența ca este la carma unui guvern responsabil și apropiat de romani,…