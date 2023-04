Stiri pe aceeasi tema

Așa cum am scris și ieri, victoria cu Universitatea Cluj este, in primul rand, o victorie a speranței, una care o ține pe UTA activa... The post Notele Batranei Doamne! UTA – „U" Cluj 2-0. Evaluarea jucatorilor echipei UTA conform Special Arad

Nivelul de amenințare terorista in Irlanda de Nord a fost ridicat de la „substanțial" la „sever", ceea ce inseamna ca un atac este foarte probabil, potrivit The Guardian . Intr-o declarație scrisa adresata parlamentarilor, secretarul pentru Irlanda de Nord, Chris Heaton-Harris, a declarat ca MI5 (Serviciul…

Special Arad va ofera din nou posibilitatea sa acordați note jucatorilor și antrenorului Batranei Doamne. Acum puteți acorda note jucatorilor dupa infrangerea cu FC Petrolul... The post Catalogul roș-alb. Notele jucatorilor echipei aradene, acordate de cititori, dupa meciul FC Petrolul Ploiești – UTA…

UTA a incheiat sezonul regulat cu o infrangere pe arena Universitații Craiova, o infrangere cu gust amar pentru ca gruparea aradeana nu a fost cu... The post Notele Batranei Doamne! CS U Craiova – UTA 2-1. Evaluarea jucatorilor echipei UTA conform Special Arad

O victorie pentru o generație, asta a obținut UTA aseara impotriva celor de la FCSB. Daca e sa recapitulam istoria gruparii aradene dupa anul 1990,... The post Notele Batranei Doamne! UTA – FCSB 3-1. Evaluarea jucatorilor echipei UTA conform Special Arad

Aveam speranțe ca UTA poate rasturna liderul dupa ultimele evoluții pe care le-a avut in campionat, cele cu FC Botoșani și in meciul de la... The post Lider pragmatic… UTA pierde in fața echipei lui Hagi și se ține agațata de penultima poziție

Managerul clubului UTA, Attila Broșovszky, s-a prezentat astazi la conferința de presa saptamanala la care obișnuiește sa vina antrenorul echipei și cate un jucator. El... The post Attila Broșovszky: „UTA nu risca nimic in speța transferului lui Roger"

Scriam in urma cu trei saptamani ca Roger este așteptat la Arad pentru a semna cu UTA. In acele zile, toata lumea se aștepta ca... The post Roger, cale libera spre UTA! A primit permisul provizoriu de munca de la FIFA