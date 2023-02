Stiri pe aceeasi tema

- Trupa A.S.I.A a cucerit inimile romanilor in urma cu mulți ani, cand melodiile cantate de fete faceau senzație in toate discotecile din Romania. Se pare ca acum relația lor este pusa la incercare de un scandal de proporții, dupa ce Irina Nicolae a refuzat sa urce pe scena alaturi de ele. Dupa multe…

- Scandalul a avut loc saptamana trecuta. Fara vreun motiv anume, individul a pus mana pe un topor și a intrat in primul magazin pe care l-a vazut. A spart ușa și a facut praf mai multe standuri. A scos apoi un spray lacrimogen și a inceput sa dea la intamplare in lumea aflata in zona.Dupa toate acestea,…

- Jorge a fost prins in mijlocul scandalului dintre Vica Blochina și Ionuț Iftimoaie, la Survivor Romania 2023. Tensiunile au atins cote mari in ultimul episod al show-ului de la Pro TV. Cantarețul a facut cateva afirmații foarte interesante, iar unul dintre Faimoși a reacționat imediat, potrivit click.ro.…

- Volodimir Zelenski a ținut, duminca seara, un discurs in cadrul caruia a criticat decizia FIFA de a nu transmite un mesaj de pace din partea Ucrainei, care ar fi urmat sa fie difuzat chiar inaintea finalei Campionatului Mondial din Qatar. Cu toate acestea, liderul ucrainean a laudat gestul mai multor…

- In documentarul lansat recent, ducii de Sussex continua șirul dezvaluirilor șocante despre perioada petrecuta in Marea Britanie. De aceasta data, Harry a fost cel care a adus acuzații grave la adresa Printului William si a lui Kate Middleton, declanșand un scandal uriaș in Familia Regala. Harry aduce…

- Cristina Cioran și fostul ei logodnic, Alex Dobrescu, nu reușesc sa faca pace. Actrița a publicat un mesaj dur cu informații care indica faptul ca vorbește despre tatal fetiței ei, de care s-a desparțit cu scandal. In urma cu puțin timp, cei doi au fost surprinși in timp ce se certau in strada.

- Soțul Roxanei a venit in emisiunea Acces Direct cu explicații, dupa ce barbatul a fost acuzat ca a parasit-o pe femeie și nu ii mai permite sa iși vada copilul. Barbatul a venit cu acuzații grave la adresa ei, spunand ca cel care nu iși dorește sa o vada este chiar copilul, dar și faptul ca relația…

- Dana Badea, una dintre fostele ispite ale emisiunii „Insula Iubirii”, a lansat o serie de acuzații extrem de grave la adresa iubitului ei, Alin, cu care se afla intr-o relație de aproape un an de zile. Tanara a susținut ca a fost batuta și „terorizata” de catre acesta, pana in punctul in care a pierdut…