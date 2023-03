Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a sosit marti la Beijing, pentru o vizita de trei zile in timpul careia va fi primit de omologul sau Xi Jinping, pe care Lukasenko il califica drept „vechi prieten” intr-un interviu acordat unei media de stat chineze, informeaza AFP. Intr-un interviu pentru agentia…

- Peskov a declarat intr-un interviu pentru cotidianul Izvestia ca "atitudinea Occidentului in mod colectiv", condus de Statele Unite, trebuie sa se schimbe fata de Moscova, informeaza Reuters."Securitatea unei tari nu poate fi asigurata in detrimentul securitatii alteia", a spus Peskov. El a adaugat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski considera ca o victorie impotriva Rusiei este posibila anul acesta, in cazul in care partenerii occidentali isi respecta promisiunile in privinta ajutorului militar, relateaza AFP. "Daca partenerii isi tin cuvantul dat si respecta termenele, ne asteapta o victorie…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca sanctiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei ar trebui sa aiba obiectivul de a garanta ca Moscova nu isi poate reconstrui capacitatile militare, noteaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa aplice noi sancțiuni Rusiei pana la implinirea unui an de la invadarea Ucrainei, a declarat joi, in cadrul unei vizite la Kiev, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, agenției de presa AFP. „Vom introduce, impreuna cu partenerii noștri din G7, un plafon de preț…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reiterat joi refuzul de a negocia cu Rusia inainte de o retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei, relateaza DPA, informeaza AGERPRES . Discutii vor fi posibile doar daca Rusia isi retrage soldatii, isi recunoaste greseala si exista un nou guvern…

- Consiliul National de Securitate al Ucrainei a impus sanctiuni impotriva a 22 de reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Ruse. Decretul respectiv a fost semnat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. 'Decizia Consiliului de Securitate și Aparare Naționala vizeaza independența noastra spirituala,…

- Președintele rus Vladimir Putin a promis miercuri (21 decembrie) ca Rusia iși va indeplini toate obiectivele campaniei sale militare din Ucraina, in timp ce i-a numit „eroi” pe soldații ruși și pe șefii apararii, intr-un discurs rostit la Moscova. Vorbind la o reuniune de sfarșit de an a șefilor apararii…