Rabdarea Kievului se epuizeaza in ceea ce privește negocierile cu Rusia, avand in vedere dovezile tot mai numeroase care arata atrocitațile comise de armata rusa, a declarat miercuri președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-un discurs online adresat studenților universitari francezi, relateaza CNN . „Suntem pregatiți sa purtam aceste negocieri, aceste discuții, atata timp cat nu este prea tarziu”, a declarat Volodimir Zelenski. „Cu fiecare nou Bucea, cu fiecare nou Mariupol, cu fiecare nou oraș in care exista zeci de morți, cazuri de viol, cu fiecare noua atrocitate, dispare dorința și…