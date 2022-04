Toate tarile din lume este necesar sa fie pregatite de posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa foloseasca armament nuclear tactic in Raboiul din Ucraina, indeamna presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-un interviu acordat CNN, din care postul american a publicat un fragment, urmand sa-l difuzeze integral duminica. ”Putin ar putea folosi armament nuclear sau chimic, pentru ca nu acorda nicio valoare vietii ucrainenilor”, acuza Zelenski in acest interviu, acordat lui Jake Tapper in biroul sau, la Kiev. ”Nu doar eu, ci toata lumea, toate tarile din lume trebuie sa fie ingrijorate,…