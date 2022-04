Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat atacul cu rachete asupra garii din orașul Kramatorsk din estul țarii drept o crima de razboi a Rusiei „pentru care toți cei implicați vor fi trași la raspundere”, relateaza The Guardian. Cinci copii se numara printre cele 50 de persoane care au murit…

- Unul dintre putinele ziare independente din Rusia s-a inchis. Novaia Gazeta, publicatie al carei fondator a fost premiat anul trecut cu Nobel pentru pace, a anuntat ca isi inceteaza aparitia pana cand se incheie razboiul din Ucraina. De fapt, situația presei indepedente din Rusia se situeaza tot pe…

- „Nu mai vrem ca aceste importuri sa mai fie posibile, deși realizam ca exista un risc legat de faptul ca Uniunea Europeana nu a aprobat astfel de acțiuni pana acum”, le-a spus purtatorul de cuvant reporterilor polonezi.Recent, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut noi sancțiuni impotriva…

- Anton Gerașcenko, adjunct al ministrului de interne al Ucrainei, a susținut ca Serghei Șoigu, 66 de ani, ministrul rus al apararii, a suferit un atac de cord, scrie BBC . Nu exista nicio confirmare din partea Rusiei cu privire la presupusele probleme de sanatate ale lui generalului. Serghei Șoigu nu…

- Sursa foto: Telegram / Ukrainian State Emergency Service (ДСНС України) Un sondaj Avangarde realizat in perioada 20-22 martie arata ca majoritatea covarșitoare a respondenților (61%) cred ca Rusia nu va ataca Romania, iar un procent și mai mare (71%) susțin ca Rusia a comis crime de razboi impotriva…

- ​Ucraina rezista atacurilor trupelor ruse in a cincea zi de la declanșarea razboiului de Vladimir Putin, mulți ucraineni petrecandu-și din nou noaptea in adaposturi in condițiile in care mai multe explozii au putut fi auzite in ultimele ore in capitala Kiev și in alte orașe. Armata ucraineana spune…

- Rusia a asigurat duminica ca este pregatita sa negocieze cu Ucraina, propunand ca loc de intalnire Gomel din Belarus, tara de unde Rusia a lansat ofensiva asupra Ucrainei. Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko indeamna Kievul sa accepte negocieri cu Rusia, pentru ca Ucraina sa nu-si piarda „statalitatea”.…

- Atingandu-și caștile, care pareau sa nu iși mai faca treaba, Volodimir Zelenski a glumit ca ar putea fi un nou atac cibernetic al rușilor, relateaza The Guardian .„Atac cibernetic, cred”, a spus el, dandu-și jos caștile și cerand un alt dispozitiv.Acesta nu s-a oprit insa aici. Astfel, in timp ce aștepta…