Zelenski: România se numără printre ţările care sprijină iniţiativa 'Cereale din Ucraina' Presedintele Volodimir Zelenski a mentionat Romania intre tarile si organizatiile care sprijina noua initiativa a Kievului denumita "Cereale din Ucraina" (Grain from Ukraine), care are drept scop facilitarea transportului de cereale ucrainene, anunța news.ro.

