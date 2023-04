Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat vineri increzator ca Ucraina, aflata in faza de pregatire a unei contraofensive, va putea sa recastige teritorii ocupate de rusi, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Sunt increzator in faptul ca ei (ucrainenii) vor fi totusi in masura sa elibereze…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acceptat invitatia NATO de a participa la summitul Aliantei Nord Atlantice, preconizat sa aiba loc in zilele de 11 si 12 iulie la Vilnius, in Lituania, a declarat vineri secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg,…

- Este a 422-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina.Președintele Volodimir Zelenski și-a reiterat solicitarea ca Ucraina sa primeasca o invitație de aderare la NATO, in cadrul summitului de la Vilnius ce va avea loc in luna iulie.

- Secretarul general al Aliantei Nord Atlantice a ajuns in prima sa vizita la Kiev, de cand Ucraina a fost invadata de Rusia. Jens Stoltenberg a subliniat ca locul Ucrainei este in familia euroatlantica.

- Subiectul aderarii Ucrainei la NATO și al garanțiilor de securitate va fi „un subiect important pe ordinea de zi” la summitul NATO din luna iulie, care va avea loc la Vilnius, capitala Lituaniei, a declarat joi, 20 aprilie, șeful alianței militare, relateaza CNN . Raspunzand la intrebarile reporterilor…

- NATO denunta "alinierea tot mai mare" a Chinei la Rusia, sustinerea chineza a economiei ruse, care permite Moscovei sa compenseze consecintele sanctiunile care i-au fost impuse de Occident, si intensificarea activitatilor lor militare comune in regiunea Asia-Pacific, relateaza AFP. "Am discutat despre…

- „Pentru noi, prioritatea absoluta continua sa fie și va ramane intotdeauna atingerea obiectivelor stabilite. Acum acestea pot fi atinse doar prin mijloace militare”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit genției de presa de stat ruse TASS, relateaza El a afirmat, de asemenea,…

- Germania, Franta si Marea Britanie, cei mai mari membri europeni ai NATO, cred ca un pact care sa oficializeze legaturi mai puternice intre Alianta Nord-Atlantica si Ucraina ar putea fi o modalitate de a incuraja Kievul sa inceapa discutii de pace cu Rusia, chiar daca Moscova continua sa ocupe teritoriul…