- Liderii coalitiei de guvernare, premierul Marcel Ciolacu si presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, s-au intalnit la Palatul Victoria, cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre proiectul de lege privind unele masuri fiscal-bugetare, inainte de sedinta de Guvern in care va fi luata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat ca s-a intalnit cu antreprenori si finantisti americani de top, intre care si miliardarul Michael Bloomberg, in timpul vizitei sale din aceasta saptamana in SUA.El a precizat ca s-a discutat despre oportunitatile de investitii in Ucraina. "Lucram…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, s-a intalnit cu omologul sau american Joe Biden la Casa Alba. Acesta a spus ca SUA continua sa ofere sprijin in Kievului pentru a se apara impotriva invaziei ruse, relateaza CNN.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski face o vizita dificila in SUA, in condițiile in care unii parlamentari americani se opun alocarii de noi fonduri pentru Ucraina. Este un contrast puternic cu vizita de acum 9 luni, cand liderul de la Kiev a fost primit ca un erou in Congresul SUA, relateaza…

- Armata rusa concentreaza aproximativ 100.000 de soldați și 1.000 de tancuri in zona Liman și Kupiansk pentru a obliga Ucraina sa redistribuie trupe catre partea de nord-est a frontului, susține colonelul ucrainean in rezerva, Serghi Grabski. Rusia utilizeaza tactici tradiționale pentru a distrag atenția…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat joi o vizita la Dnipro, in sud-estul Ucrainei, unde a reunit inaltul comandament militar pentru a discuta despre contraofensiva, aprovizionarea trupelor de pe front si consolidarea apararii antiaeriene.

- Intensificarea atacurilor ucrainene in Crimeea, loviturile rusești repetate asupra porturilor Odesa și Ciornomorsk și blocarea de catre Moscova a coridoarelor maritime sigure pentru exportul de produse agricole ucrainene arata ca tensiunea a crescut semnificativ in ultimele zile in Marea Neagra, care…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit vineri cu sefii armatei si ai serviciilor secrete pentru a se informa cu privire la situatia de pe front si, de asemenea, pentru a aborda probleme precum securitatea la instalatiile nucleare ale tarii si la frontiera de nord cu