Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres se va deplasa joi in Ucraina unde va participa la o intalnire cu presedintii ucrainean si turc pentru a discuta mai ales despre exportul de cereale din porturile ucrainene, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, citat de France Presse. Lovitura dupa lovitura…

- O importanta intalnire se va desfașura joi intre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele Turciei, Recep Tayip Erdogan, și secretarul general al ONU, Antonio Guterres chiar in Ucraina. Secretarul general al ONU Antonio Guterres se va deplasa joi in Ucraina unde va participa la o intalnire…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a propus, in cadrul intalnirii de la Soci cu omologul sau rus, ca țara sa sa gazduiasca o intalnire intre Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat sambata canalul de televiziune TRT, potrivit agenției ruse de stat TASS . „Este crucial…

- Planul „coridorul cerealelor”, care a fost pus in practica la inițiativa Turciei, a inceput sa funcționeze. In urma deschiderii Centrului Comun de Coordonare de la Istanbul, prima nava a fost incarcata in portul Odesa, scrie ediția in limba turca a CNN . Primele nave vor merge in țari africane care…

- Bombardamentele ”vizeaza doar infrastructura militara. Nu au absolut nicio legatura cu infrastructuri folosite in punerea in aplicare a acordului privind exportul cerealelor”, declara un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. ”De aceea, asta nu poate si nici nu trebuie sa sa afecteze…

- Atacurile rusesti asupra portului ucrainean Odesa nu reprezinta un obstacol pentru exporturile de cereale ucrainene si pentru punerea in aplicare a acordului semnat sub egida ONU, a transmis luni Kremlinul, potrivit AFP cu referire la Agerpres . Bombardamentele ”vizeaza doar infrastructura militara.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, in discursul de vineri seara, ca Rusia a facut totul nu doar pentru a inchide accesul Ucrainei la mare, ci si pentru a distruge potentialul exporturilor, insa ucrainenii nu au permis acest lucru. "Astazi, statul nostru si intreaga lume civilizata…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU Antonio Guterres urmeaza sa participe, alaturi de reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei, la ceremonia de semnare a acordului, anunta presedintia turca. The post Rusia si Ucraina urmeaza sa semneze vineri, la Istanbul, un acord privind…