- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ca doar prin negocieri se poate pune capat razboiului din Ucraina. Daca negocierile ar esua, acest lucru ar duce la un al treilea razboi mondial, a spus el intr-un interviu pentru CNN.

- Oficilaii ucraineni care participa la negocieri cu Rusia i-au transmis președintelui Zelenski faptul ca disucțiile de pace incep sa sune mai realist, isna va fi nevoie de timp pentru ca deciziile sa favorizeze Ucraina.

- Armata ucraineana a declarat joi dimineata devreme ca incetineste ofensiva Rusiei dupa doua saptamani de conflict, relateaza DPA. Statul major ucrainean a anuntat intr-un buletin ca in unele zone operationale unitatile rusesti si-au pierdut puterea de lupta si aduc rezerve. Fortele ruse inca inconjurau…

- Au inceput negocierile dintre Rusia și Ucraina. Astazi se va ajunge la un consens. Deputatul ucrainean Fiodor Venislavski anunța ca au inceput negocierile dintre Ucraina și Federația Rusa, duminica, dupa ora 16.30, ora Romaniei. Presedintia Ucrainei a anuntat, duminica, acordul de a participa la negocieri…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a anunțat pe compatrioții sai ca rușii nu au reușit sa ocupe niciun oraș strategic din Ucraina. Mai mult de atat, in dimineața zilei de duminica, 27 februarie, liderul de la Kiev a declarat formarea Legiunii Internaționale. Ce presupune aceasta grupare. Președintele…

- In timp ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat despre un atac iminent, armata ucraineana și forțele ruse se ciocnesc sambata, 26 februarie, dimineața, la Kiev pentru controlul capitalei Ucrainei, la doua zile dupa lansarea unei invazii a țarii ordonata de Vladimir Putin. Forțele ucrainene au…

- Armata ucraineana sustine ca a doborat cinci avioane militare ruse si un elicopter, joi dimineata, in confruntarile produse in regiunea separatista Lugansk, in estul Ucrainei. „Fortele ucrainene au distrus cinci avioane si un elicopter in regiunea Lugansk”, anunta Statul Major al armatei ucrainene,…

- Rusia și Ucraina își vor continua discuțiile sub medierea franco-germana peste doua saptamâni la Berlin, dupa discuții „deloc simple” miercuri la Paris, a declarat trimisul special rus pentru conflictul ucrainean, Dmitri Kozak, relateaza AFP.„În ciuda diferențelor,…