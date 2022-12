Stiri pe aceeasi tema

- Zelenski, primit de Joe Biden la Casa Alba și anunțul unui nou ajutor militar dat UcraineiPreședintele Ucrainei - Volodimir Zelenski se afla miercuri la Washington, unde se intalnește cu președintele american Joe Biden, relateaza presa internaționala citand surse politice americane.Aceasta este prima…

- Zelenski, primit de Joe Biden la Casa Alba și anunțul unui nou ajutor militar dat UcraineiPreședintele Ucrainei - Volodimir Zelenski intenționeaza sa viziteze Washingtonul miercuri și este posibila o intalnire cu președintele american Joe Biden, relateaza presa internaționala citand surse politice americane.Aceasta…

- Zelenski, primit de Joe Biden la Casa Alba și anunțul unui nou ajutor militar dat UcraineiPreședintele Ucrainei - Volodimir Zelenski intenționeaza sa viziteze Washingtonul miercuri și este posibila o intalnire cu președintele american Joe Biden, relateaza presa internaționala citand surse politice americane.Aceasta…

- Deși a devenit o rutina de cand Rusia a invadat Ucraina ca președintele american Joe Biden și omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, sa discute la telefon de fiecare data cand SUA anunța un nou pachet de asistența militara pentru Kiev, o astfel de convorbire intre cei doi lideri, purtata pe data…

- Statele Unite iau in considerare posibilitatea de a trimite in Ucraina echipamente de aparare antiaeriana HAWK mai vechi, aflate in depozitele armatei americane, pentru a o ajuta sa se apere impotriva atacurilor rusești cu drone și rachete de croaziera, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonica cu presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, liderul ucrainean transmitand ca loviturile de racheta impotriva unor obiective civile din intreaga Ucraina sunt un semn de slabiciune a armatei ruse, care pierde pe campul…

- Amenintarea presedintelui rus Vladimir Putin de a utiliza armele nucleare poate sa duca la cel mai ridicat risc de acest tip de la criza rachetelor din Cuba incoace, a declarat presedintele SUA, Joe Biden, recunoscand ca este pentru prima oara din 1962 cand exista o „amenintare directa” de utilizare…

- Statele Unite au cerut Rusiei, pe canale private, sa inceteze retorica privind amenințarea nucleara in razboiul din Ucraina, Washingtonul avertizand ca utilizarea armei atomice de catre Rusia, ar avea consecințe „catastrofale”. „Am fost foarte clari cu rușii, atat in public, cat și in privat, pentru…