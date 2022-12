„Ne miscam destul de activ in ceea ce priveste un alt punct al formulei de pace ucraineana - securitatea alimentara. Ne folosim de fiecare zi pentru ca lumea sa vada si sa simta ca stabilitatea globala este posibila doar impreuna cu Ucraina”, a spus Volodimir Zelenski in mesajul pe care il transmite catre ucraineni la sfarsitul fiecarei zile.Vineri a intrat in portul Odesa deja cel de-al treilea vas din cadrul initiativei „Cereale din Ucraina”, care va transporta 25.000 de tone de grau in Somalia in scopuri umanitare. O a doua nava, care in prezent este incarcata in portul Ciornomorsk, va avea…