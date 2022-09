Zelenski, declarații de ultimă oră: Rușii fug! Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis, sambata seara, intr-un mesaj video pe Facebook, despre ofensiva armatei ucrainene, ca in acest moment, aproximativ 2.000 de kilometri din teritoriul ucrainean au fost eliberati in cadrul actiunilor active de la inceputul lunii septembrie. https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/3206779866317975 ”Miscarea soldatilor nostri in diferite directii ale frontului continua. In acest moment, aproximativ 2.000 de kilometri din teritoriul nostru au fost eliberati in cadrul actiunilor active de la inceputul lunii septembrie. Armata rusa in aceste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

