Zeci de sancțiuni aplicate la Gherla în urma acțiunii de ieri Ieri, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla și ai Secției Rurale arondate au desfașurat o acțiune pe raza de competența in vederea menținerii unui climat de ordine și siguranța publica, creșterea gradului de disciplina rutiera și verificarea respectarii masurilor de prevenire a raspandirii virusului Covid-19. In cadrul activitaților desfașurate, polițiștii au legitimat 235 de persoane și au verificat in trafic peste 100 de autovehicule. Acțiunea a avut ca obiectiv principal responsabilizarea cetațenilor cu privire la importanța respectarii noilor masuri instituite ca urmare a modificarilor… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

