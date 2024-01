Stiri pe aceeasi tema

- Risc crescut de incendii in Australia: Mai multe zone sunt afectate de un val de caldura Zone intinse din Australia se confrunta duminica cu un val de caldura din cauza caruia autoritatile din aceasta tara au emis o avertizare privind cresterea riscului de incendii de vegetatie in multe regiuni ale…

- Vremea arctica a cuprins zone din Rusia marți (5 decembrie), temperaturile din Siberia, din zonele ei salbatice, scazand la minus 72 de grade Fahrenheit (minus 58 de grade Celsius), potrivit Reuters. Temperaturile in anumite parți ale Siberiei au scazut la minus 72 de grade Fahrenheit marți in Yakutsk,…

