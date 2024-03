METEO: Se întorc temperaturile cu minus și nici ploile nu se opresc Dambovițenii nu scapa inca de ploi. In deosebi in prima jumatate a zilei precipitațiile vor fi prezente in aproape toate regiunile județului, iar in restul zilei cerul se va menține noros și va mai ploua pe alocuri. Maxima din termometre cu va depași 7 grade Celsius, in regiunile montante maxima zilei fiind și de doar ... Citește mai mult Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un weekend cu soare și temperaturi demne de primavara, dambovițenii au parte de un nou inceput de saptamana cu ploi și temperaturi scazute. Pe parcursul zilei vantul se va menține destul de puternic, cerul va fi parțial noros și, pe alocuri, vor cadea cantitați insemnate de precipitații. Maxima…

- Dupa ce dambovițenii au avut parte de ploi aproape nonstop in ultimele zile, acestea se opresc, insa abia pe timpul nopții. Astazi, precipitațiile vor continua sa cada pe intre teritoriul județului, iar termometrele nu vor indica o temperatura mai mare de 7 grade Celsius. Izolat, se vor inregistra maxim…

- Dambovițenii nu scapa nici astazi de ploi. Precipitațiile se vor menține destul de insemnate cantitativ pe aproape tot parcursul zilei și in toate regiunile județului. Daca izolat mercurul din termometre va urca pana la 11 grade Celsius, in majoritatea regiunilor maxima zilei va fi de doar 8 grade.…

- Dambovițenii iși incep saptamana cu vreme destul de mohorata și capricioasa. Inca de dimineața exista șanse slabe de precipitații pe alocuri, iar cerul se va menține predominant noros pe tot parcursul zilei. In zonele joase termometrele vor indica maxime și de 13-14 grade Celsius. Vantul va sufla moderat,…

- Dambovițenii nu au apucat sa se bucure prea mult de soare, caci acesta devine din nou foarte scump la vedere. Azi cerul va fi mai mult noros in toate regiunile județului. Maxima zilei nu va depași 14 grade Celsius, iar meteorologii nu prevad precipitații. Vantul va sufla rece, insa cu viteze reduse…

- Dambovițenii au parte de inca o zi mohorata. Soarele iși va face apariția doar pentru scurta vreme și izolat mercurul din termometre va indica mai mult de 10 grade Celsius. Vantul va sufla rece, dar nu și puternic, iar spre final de zi, pe arii restranse sunt așteptate precipitații, insa deloc insemnate…

- Dambovițenii au parte de un inceput de saptamana destul de racoros. Maxima din termometre nu va depași 7 grade Celsius in zonele mai joase ale județului, iar in zonele montane temperaturile nu vor depași 5 grade. Pe timpul zilei cerul va fi mai mult acoperit de nori, insa șansele de precipitații sunt…

- Ultima luna de iarna a inceput cu vreme de primavara. In unele zone s-au inregistrat chiar și 15 grade Celsius. Meteorologii anunța insa ca in acest weekend tabloul se schimba. Vor fi ploi, ninsori și lapovița in aproape toata țara. La inceputul saptamanii urmatoare insa, un aer tropical va aduce in…