- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite joi ca in total 57 de romani din districtul Neukolln din Berlin au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus, iar unul dintre acestia este in stare critica. De asemenea, arata MAE, conform informatiilor comunicate de autoritatile locale, aproximativ…

- Un bloc intreg locuit de sute de chiriași, printre care și zeci de romani a fost pus in carantina in districtul Neukolln, situat in Berlin, Germania.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit datelor preliminare obtinute de catre Ambasada Romaniei la Berlin de la autoritatea de sanatate,…

- Germania: Un roman a murit in urma complicatiilor date de Covid-19 Un lucrator sezonier la munca pe un câmp de sparanghel de la o ferma de lânga Beelitz, la est de Berlin, 17 aprilie 2020. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP Un roman a murit in urma complicatiilor dupa infectarea cu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri ca 85 de cetateni romani care lucreaza la o ferma din Bavaria au fost testati ca infectati cu noul coronavirus in perioada 28 mai - 11 iunie, fiind asimptomatici, si in prezent se afla in carantina. Toate costurile referitoare la cazare si hrana…

- Comunicatul MAE despre romanii infectati cu COVID-19 in Germania "Cu privire la diagnosticarea cu COVID-19 a unor cetațeni romani, lucratori sezonieri in cadrul unei ferme din Bavaria, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Munchen, a intreprins demersuri,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat luni, ca cei 28 de cetațeni romani din Olanda confirmați pozitiv pentru infecția cu COVID-19 au fost plasați in carantina. Starea de sanatate a acestora este buna, toți fiind asimptomatici. Este vorba de 28 de romani, lucratori ai unei companii de prelucrare a…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, luni, ca 28 de cetateni romani, angajati ai unei companii de prelucrare a carnii din Olanda, au fost confirmati cu coronavirus. Romanii sunt asimptomatici si au fost plasati in carantina. ”Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Haga, s-a autosesizat prompt ca urmare a informatiilor aparute in cursul zilei de ieri in mass-media locala, referitoare la testarea pozitiva pentru infectia cu COVID-19 a mai multor persoane din provincia olandeza Gelderland, lucratori…