Patru persoane, înjunghiate la metroul din Lyon Patru persoane au fost ranite cu cutitul intr-un atac comis duminica dupa-amiaza in metroul din orasul francez Lyon. Prefectura celui de-al treilea oras ca marime din Franta si viceprimarul Mohamed Chihi, responsabil cu securitatea, au anuntat ca a fost arestat un suspect. AFP precizeaza ca el este marocan si ca doua victime au fost ranite in abdomen, iar una la brat. Dintre cei patru raniti, „niciunul nu are un prognostic vital pus in pericol: doi au fost salvati in urgenta absoluta, o a treia persoana este in urgenta relativa” si o a patra „ranita usor”, se arata intr-un comunicat al prefecturii.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

