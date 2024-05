Atac la metrou: patru persoane au fost înjunghiate Procurorul general Thierry Dran a precizat intr- un scurt comunicat ca a fost deschisa o ancheta pentru "tentativa de omor" si ca, in acest stadiu, "nu exista dovezi" care sa sugereze motive de natura terorista, potrivit unei surse din politie.La intrebarea daca a fost sesizat Parchetul national antiterorism, AFP a fost informata ca acesta "evalueaza in prezent cazul".Suspectul este "un cetatean marocan cu un profil psihiatric, si aici imi cantaresc cuvintele, care este destul de amplu, deoarece a petrecut mai multe perioade in institutii psihiatrice", a declarat prefectul din Rhone, Fabienne… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

