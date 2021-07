Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de sambata spre duminica, intre orele 18:00 și 02:00, polițiștii din Sannicolau Mare au organizat o razie de amploare in oraș. Astfel, au fost legitimate 131 de persoane, au fost controlate 78 de autoturisme și verificate 27 de firme. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au dat…

- Tradiția tinerilor de a sarbatori 1 mai la Vama Veche a fost posibila în acest an. Tinerii au mers și au petrecut pe plaja, ascultând muzica și bucurându-se de câteva momente de normalitate. Aceste clipe nu au durat mult, deoarece poliția…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud au efectuat miercuri 80 de percheziții domiciliare, in județul Bistrița-Nasaud, intr-un dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și braconaj. Articolul Zeci de arme…

- Polițiștii locali din Timișoara au anunțat ca au gasit patru suspecți, care se aflau la o pensiune din oraș. Aceștia au fost predați polițiștilor de la IPJ Timiș, pentru a fi audiați in cazul crimei care a avut loc luni seara pe o strada din Timișoara. Dupa trei zile de cautari, oamenii legii au reușit…

- Patru din cei sase suspecti in cazul crimei din zona Garii de Nord din Timisoara au fost depistati, miercuri dupa-amiaza, de politistii de la Serviciul Investigatii Criminale si politistii locali, intr-o pensiune din municipiu, a anuntat Politia Locala Timisoara. Politistii locali din cadrul Biroului…

- Poliția a adunat aproape 70 de migranți afgani din Timișoara dupa atacul din zona Garii de Nord care s-a soldat cu un mort și un ranit. Marți au fost depistati si predati la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Timis alți 35 de migranți. Luni, doua grupuri de 29 de migranti au fost depistate si predate…

- Alti 35 de migranti afgani au fost depistati si predati la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Timis marti seara, in urma unei actiuni sprijinite de Politia locala pentru identificarea autorului crimei din zona Garii de Nord din Timisoara. "Politistii locali din Timisoara au sprijinit si in cursul…

