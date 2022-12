Zeci de pasageri și echipajul au fost raniți din cauza unor turbulențe severe pe un zbor Hawaiian Airlines. Videoclipul martorilor oculari a surprins mai multe articole impraștiate pe podeaua avionului in timp ce pasagerii debarcau, potrivit Reuters. Unii pasageri au primit ingrijiri medicale in terminal și o serie de ambulanțe au fost in așteptare la aeroport. Cateva zeci raniți s-au inregistrat din cauza unor turbulențe in zborul Hawaiian Airlines ce facea o cursa intre Phoenix și Honolulu Zborul a plecat din Phoenix și se apropia de Honolulu duminica (18 decembrie) cand a fost lovit de turbulențe…