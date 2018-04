Zeci de proiecte private şi doar şapte publice, contractate în Prahova prin Regio 2014-2020 Violeta Stoica Programul Operațional Regional 2014-2020, ale carui apeluri pentru depunerea de cereri de finanțare pentru diferite proiecte au fost lansate in funcție de finalizarea ghidurilor, pare sa inainteze destul de greu in cazul beneficiarilor din zona administrației publice sau a instituțiilor publice. Poate tocmai de aceea, numarul contractelor de finanțare semnate de firme private este mult mai mare decat acela provenit de la beneficiari publici. Daca in cazul beneficiarilor privați vorbim despre 45 de contracte de finanțare deja semnate, in cazul celor publici numarul este extrem de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, prin Directia Dezvoltare si Comunicare, a editat Catalogul surselor de finantare nerambursabila pentru luna aprilie 2018. Catalogul a fost editat cu scopul de a veni in sprijinul potentialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din cele șapte județe…

- Acest fenomen nu ar fi existat intr-o democrație autentica, susținuta de o clasa politica morala. Cei lipsiți de integritate trebuie filtrați si excluși de propriile organizații, ceea ce la noi nu se intampla. Sunt numeroase exemplele de politicieni cercetați penal care au candidat la Parlament pentru…

- ADR Sud Muntenia demareaza o noua Caravana de promovare a oportunitatilor de finantare din Programul Operational Regional 2014 – 2020, destinata autoritatilor publice locale de la nivelul regiunii.

- Pe DN1, in zona localitatii Baicoi, s-a produs in urma cu putin timp un accident rutier in lant in care sunt implicate mai multe masini si un TIR. Se pare ca nimeni nu a fost ranit. Insa traficul in zona este complet blocat pe sensul Campina - Ploiesti. Totodata, in judetul Mures, un autocar…

- In baza proiectelor de dezvoltare pe care le-au depus la Agenția de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, un mare numar de companii din cele șapte județe din regiunea Sud Muntenia au primit fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Intre cele 159 de companii și unitați administrativ…

- Consiliul Județean Vrancea a apelat la consultanța externa pentru implementarea proiectului „Consolidare, restaurare și punere in valoare Muzeul Vrancei – Cladirea Tribunalului Județean”, deoarece organismele europene care au avizat Ghidul de finanțare au apreciat ca fiind necesara…

- Deputatul USR de Prahova a anunțat ca a transmis noi interpelari autoritaților, pe tema poluarii, dupa valorile uriașe inregistrate in ultimele zile și asupra carora și Actualitatea Prahoveana a atras atenția de mai multe ori (DETALII AICI , AICI , AICI și AICI ).

- V. Stoica La mijlocul lunii ianuarie, la nivelul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia erau semnate 123 de contracte de finanțare cu instituții publice sau cu firme provenite din cele șapte județe componente ale regiunii din care face parte și județul Prahova. Potrivit reprezentanților ADR…