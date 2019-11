Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin opt persoane, printre care se numara patru turiști straini și ghidul acestora, au fost injunghiate miercuri in orașul Jerash din Iordania in timp ce vizitau un sit arheologic, a informat presa de stat iordaniana, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Citește și: EXCLUSIV Avem…

- Un numar de 137 de persoane au decedat, in primele 9 luni ale anului, in incendii izbucnite in locuinte, majoritatea acestora fiind provocate de cosurile de fum necuratate, instalatiile electrice defecte/improvizate, respectiv mijloacele de incalzire defecte, intoxicatia cu monoxid de carbon fiind…

- Trei persoane au primit ingrijiri medicale dupa ce s-au rasturnat cu mașina la ieșirea din Suceava spre Patrauți, in apropierea șoselei de centura. Accidentul a avut loc astazi, iar potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența nici o persoana nu a ramas incarcerata in mașina. Cele trei persoane…

- Trei persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon, luni, in timp ce faceau must in beciul unei locuințc din comuna Moldoveni, județul Neamț.Potrivit ISU Neamț, doua femei și un barbat s-au intoxicat luni cu monoxid de carbon in timp ce faceau must, in beciul unei case din comuna Moldoveni,…

- Atacul a avut loc in zona Centrului comercial Arndale, situat in centrul orasului Manchester, afirma surse citate de publicatia The Telegraph si de postul Sky News. Politia a confirmat ca "mai multe persoane" au fost injunghiate de un individ care a atacat la intamplare. Conform presei briatnice,…

- Tragedie imensa! Cel puțin 62 de persoane au murit și 70 au fost grav ranite, dupa ce o cisterna cu combustibil a sarit in aer Tragedie in Tanzania! Cel puțin 62 de persoane și-au pierdut viața, dupa ce o cisterna cu combustibil a sarit in aer in orașul Morogoro. Incidentul s-a petrecut sambata dimineața,…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident care a avut loc in aceasta dupa amiaza la ieșire din Falticeni spre Suceava, in zona Podeni. Una dintre mașinile implicate s-a rasturnat, iar alta a ieșit in decor. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava in urma accidentului nu au fost…

